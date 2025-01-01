Конкурс "Мой заповедный уголок" стартует в Москве 15 октября

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы приглашает всех жителей принять участие в конкурсе "Мой заповедный уголок".

Прием работ на конкурс осуществляется с 15 октября по 30 ноября 2025 года, а итоги будут подведены до 15 декабря 2025 года.

Для участия в конкурсе необходимо написать художественный текст о заповедном уголке или его обитателях согласно номинациям, направить работу по электронной почте GPXM-eco-project@eco.mos.ru в установленные сроки, в обязательном порядке приложив заявку и согласие на участие.

По итогам конкурса учреждены следующие номинации:

- эссе или рассказ на тему "На лесной тропинке";

- эссе или рассказ на тему "Моё путешествие … (название зеленой территории)".

Конкурс проводится среди следующих возрастных категорий:

- от 7 до 9 лет;

- от 10 до 12 лет;

- от 13 до 15 лет.

Победители и призеры будут определены экспертным жюри. Работы первых трёх победителей в каждой из номинаций будут опубликованы в выпусках журнала "Юный натуралист" с обязательным указанием авторов работ. Победители и призеры конкурса будут награждены грамотами и призами.

Все участники получат электронные именные сертификаты за участие.

Результаты конкурса будут опубликованы в официальных соцсетях и на сайте экоцентров Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы после подведения итогов конкурса.