Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа

Вопрос о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время не стоит на повестке. Такое заявление сделал в четверг, 9 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков подчеркнул, что между Москвой и Вашинтоном "есть контакты" и "спада нет", сообщает "Интерфакс".

Этому предшествовало заявление заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что импульс к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, который появился после личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан. Рябков уточнил, что контакты по обмену заключенными есть, а вот речь о продлении ДСНВ не идет.

Песков отмечал, что "мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию".