Кабмин отказался досрочно завершить эксперимент с самозанятостью

Эксперимент по налоговому режима для самозанятых граждан завершится в России в 2028 году, как и предполагалось изначально. Об этом рассказали в пресс-службе федерального правительства.

Эта информация последовала за публикацией рекомендации Совета Федерации завершить эксперимент в 2026 году, на два года раньше, и проанализировать результаты.

Однако в кабмине не согласились с этой позицией, подчеркнув, что эксперимент продолжится до 2028 года, причем в течение указанного срока условия налогообложения для самозанятых граждан останутся прежними, сообщает РИА Новости.

Этот режим предусматривает подоходный налог по ставке 6% от работы с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами, без иных обязательных платежей и взносов на социальное страхование. На такое налогообложение могут претендовать граждане, занятые в определенных сферах, при совокупном доходе до 2,4 миллиона рублей в год.

Ранее руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что не усматривает проблемы в быстром росте числа самозанятых в России. Что касается возможности корректив режима налогообложения самозанятых россиян, глава ведомства допустил, что такие изменения "когда-нибудь" появятся.

Минтруд, в частности, разработал предложения, предусматривающие возможность для самозанятых россиян уже в 2026 году начать добровольно платить социальные взносы на случай временной потери трудоспособности. В этом случае самозанятый получит право на оплачиваемый больничный лист в случае болезни.