Варшавер рассказал о состоянии госпитализированного Збруева

Сегодня, 9 октября, в СМИ распространилась информация о госпитализации 87-летнего прославленного актера Александра Збруева. О состоянии артиста рассказал президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Он успокоил многочисленных фанатов, переживающих за Александра Збруева.

Оказалось, артист был доставлен в центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в ночь на 9 октября, передает ТАСС. По словам Варшавера, у Збруева были жалобы "по урологической части".

"Сейчас опасений за его здоровье нет. Еще, может быть, несколько дней он будет находиться в больнице, и его должны выписать. Александр Викторович - замечательный актер и человек, хочется пожелать ему большого здоровья", - высказался Варшавер.

Отметим, что месяц назад Александру Збруеву стало плохо перед юбилейным спектаклем. Тогда выступление пришлось отменить. 87-летний артист пожаловался на плохое самочувствие — слабость и сильное головокружение. Актера осмотрели врачи, порекомендовав постельный режим. От госпитализации он отказался. Впоследствии Александр Збруев пояснил, что у него поднялось давление.