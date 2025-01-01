Невозможная любовь Игоря Талькова и Людмилы Сенчиной

6 октября исполнился 31 год со дня трагической смерти известного певца Игоря Талькова. Он был убит во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Для многих фанатов и представителей тогдашнего шоу-бизнеса новость стала шоком. Однако мало кто знает, как сильно из-за гибели Игоря Талькова страдала певица Людмила Сенчина. Не все знают, что артист был влюблен в нее...

Еще в 1984 году Людмила Сенчина вывела Игоря Талькова, который был моложе нее на шесть лет, на сцену. Она представила его как своего нового аранжировщика. В то время Игорь Тальков только начинал карьеру. Как-то быстро он стал близким другом Людмилы Сенчиной. Они дни напролет проводили вместе в совместном творчестве и разговорах, причем могли засиживаться допоздна или даже проводить в беседах ночи напролет. При этом артисты не только крепко дружили, но и сильно ссорились.

Более того, они даже по улицам ходили взявшись за руки, утверждает "Новый очаг". Разумеется, столь близкий контакт породил массу слухов, однако между ними не было никакой интимной связи. И если Игорь Тальков постепенно все же влюбился в Людмилу Сенчину, то та не ответила ему взаимностью. Дело в том, что тогда певица переживала большую любовь: у нее случилось второе замужество. Сенчина сочеталась браком со Стасом Наминым. Игорь признавался Людмиле, что ревнует ее к мужу, но та предпочитала его слова пропускать мимо ушей.

В итоге Тальков ушел в другой коллектив. Сенчина страшно переживала. Дошло до того, что Намин пытался поговорить с Тальковым и задержать его. Однако тот на все предложения мужа Сенчиной отвечал отказом. В результате Игорь Тальков добился своего. У него были слава, любовь зрителей, студийные записи и съемки в фильмах...

Можно только представить, что почувствовала Людмила Сенчина, когда узнала о смерти близкого друга. "Не передать, что творилось у меня в душе", - говорила впоследствии певица.