Россия и Таджикистан подписали договоры о развитии миграции

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон согласовали корректировку правил трудовой миграции в ходе переговоров, которые прошли в четверг, 9 октября.

Как уточняет ТАСС, утверждена норма о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана для въезда на территорию России для осуществления трудовой деятельности. Делать это будут в специальном пункте, развернутом на территории одной из медицинских организаций в Душанбе.

Освидетельствование будет производиться в порядке, утвержденном Минздравом России. Повторное проведение медицинского освидетельствования по прибытии в Россию для начала трудовой деятельности не требуется.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что в России трудятся более миллиона граждан Таджикистана, которые вносят весомый вклад в развитие экономики нашего государства. Владимир Путин заверил, что российские власти стремятся обеспечить на территории страны достойные условия труда и социальной защиты для граждан Таджикистана.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что мигранты должны уважать законы Российской Федерации — проблемы и вопросы экономики нельзя решать за счет коренного населения. При этом политик отметил, что и для приезжих нужно создавать человеческие условия.

Вместе с тем в некоторых российских регионах действуют ограничения на прием иностранцев на работу в определенных сферах. Губернатор Томской области Владимир Мазур, запретив мигрантам работать в целом ряде отраслей, производственных секторах и сферах услуг, отмечал, что такой подход разовьет кадровый потенциал экономики и социальной сферы региона за счет отечественных специалистов.