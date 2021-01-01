Подмосковный омбудсмен предложила предложила приравнять зацепинг к экстремизму

Зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению в России. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Как заявила омбудсмен Подмосковья в своем Telegram-канале, зацепинг — это очень опасное увлечение подростков. С начала 2025 года погибли 11 детей, пытавшихся проехаться на поезде снаружи, уцепившись за поручни или расположившись на крыше.

Мишонова обратилась к родителям с призывом следить за детьми и подумать над тем, чтобы отвлечь их от опасного занятия — например, предоставив возможность заниматься экстремальным спортом в секциях для выброса адреналина.

Дети не осознают все риски, поэтому важно проводить профилактические беседы, подчеркнула Мишонова.

Еще в 2021 году суд в Москве запретил публикацию видеороликов, пропагандирующих зацепинг, поскольку распространение подобного контента "побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение".

Гражданам, которые оказываются свидетелями попыток подростков или взрослых прокатиться на поезде снаружи, рассказали, как правильно себя вести. Нельзя пытаться самостоятельно остановить экстремала — нужно оперативно сообщить о зацеперах на горячую линию ОАО "РЖД" или в экстренную службу по номеру 112.