Собянин открыл роботизированный завод крупномодульного домостроения

На гигантском конвейере железобетонные блоки превращаются в будущие полы, стены и потолок. Во Внукове в полную силу начинает работать уникальный завод по производству готового жилья.

Каркас по мере продвижения по роботизированной линии обретает вид законченного жилья: со своей уникальной планировкой, отделкой и даже коммуникациями. Каждый блок - это готовые квартиры. Здесь поклеены обои, уложены плитка и ламинат. И на строительной площадке остается смонтировать модули и соединить инженерные системы.

Два года назад, когда была запущена первая очередь завода, производство считалось экспериментальным. С момента запуска произведено уже свыше 200 тысяч квадратных метров модулей. И теперь мощности вырастут более, чем в два раза.

9 октября мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые объекты - пространство основного производства и завод оконных и фасадных конструкций.

"Большое событие в строительной отрасли не только Москвы, но и нашей страны – возведен самый современный, крупнейший в мире завод модульного домостроения, который выпускает крупные блоки, которые практически на 90% изготавливают дом здесь, в заводских условиях. В два раза увеличена производительность труда. Снижено количество неквалифицированного труда, улучшено качество, и, что важно для Москвы, меньше поездок транспорта на строительную площадку, меньше шума, меньше грязи, гораздо быстрее возводятся дома. Технологии российские, самые современные", - сказал глава города.

Модульная технология позволяет возводить дома в рекордные сроки. Как многотонный конструктор при строгом контроле качества.

"На сегодняшний день скорость составляет этаж-секция в сутки. То есть, таким образом, за 23 рабочих дня можно возвести 23-этажный дом", - отметил Дмитрий Мочалин, директор комбината инновационных технологий "МонАрх".

Площадь каждого модуля - до 100 квадратных метров. Это позволяет провести планировку под разные задачи.

"В первую очередь, завод будет ориентирован на программу реновации, строительство социальных объектов в рамках адресной инвестиционной программы Москвы, строительство жилых домов. Завод интересен еще и тем, что создает высококвалифицированные рабочие места", - рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первые жилые дома по новой технологии введут в эксплуатацию уже в этом году. Также по модульному принципу планируется строить школы, детские сады и офисы.