В Щукине новые соседи по коммунальной квартире не дают покоя москвичке

Возвращаться домой с работы Марина старается ближе к ночи. Дверь открывает осторожно, чтобы не издавать лишних звуков. Женщина проживает в квартире с очень агрессивными людьми, которым лишний раз лучше не попадаться на глаза. Но даже ночью соседи не спят. Только и ждут момента, чтобы спровоцировать конфликт. Вот на боевом дежурстве Фарида. Из ее уст что ни фраза, то угроза в адрес Марины.

И угрозами, конечно, Фарида не ограничивается. Издевательства - примитивные, но от этого не легче.

"Стоит у нас там мусорное ведро, они берут весь мусор и забрасывают к нам в холодильник. Они могут выключить воду, когда я душ принимаю или брат, могут выключить свет, могут начать стучать ногами в дверь", - рассказывает Марина.

Раньше квартира была коммунальной. Две комнаты принадлежали Марине и еще одна - другой женщине. Изначально вторая собственница хотела выкупить долю Марины, но та не согласилась. Позже совладелица решила продать свою комнату Марине. Сделка устраивала обоих. Но в последний момент женщина перестала выходить на связь.

Спустя несколько месяцев в дверь постучалась Фарида с сыном. Оказалось, что комната в этой квартире теперь принадлежит им.

"Она просто продала третьим лицам в нарушении права преимущественной покупки. При праве преимущественной покупки продавец должен предложить другим собственникам выкуп, предложить за какую-то цену купить это помещение", - объясняет юрист Михаил Шабельский.

И формально такое предложение сделано было, только вот сделка до конца оформлена не была. Марина подозревает, что обойти закон совладелица решила, чтобы подселить буйных соседей, а затем вынудить продать собственные квадратные метры по заниженной стоимости.

Противостоять черным риелторам сложно. Нужно доказать, что соседи не дают нормально жить, а это нелегко. Сейчас любой конфликт заканчивается вызовом полиции. Обе стороны пишут заявления. Потом все снова повторяется. Как заявили в полиции, по каждому обращению приняты процессуальные решения, а еще проводятся дополнительные проверки. Но для Марины все может измениться в лучшую сторону только в том случае, если суд признает, что соседи действительно незаконно приобрели долю в квартире.