Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке на западе Москвы после сюжета "ТВ Центра"

Столичная прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке на западе Москвы в ходе проверки после жалоб горожан.

О том, что там происходит, рассказывал "ТВ Центр". Зоозащитники возмутились тем, что животные выглядят апатичными и больными. А сотрудники разрешают посетителям делать с живым реквизитом что угодно: дергать за лапы, чуть ли не закручивать в спираль.

Прокурорская проверка выявила антисанитарию. В вольерах, а также тесных и поврежденных контейнерах - грязь и вонь. Некоторые звери содержатся в захламленных складских помещениях. Кому здесь точно хорошо, так это тараканам.

Проверка продолжается.