Речь, хореография, но главное - фантазия: в Театральной школе Олега Табакова - новый курс

Стеснению и страху здесь просто не хватает места. Студенты легко перевоплощаются, не боясь показаться нелепыми или смешными – робот, юла, динозавр. Главное правило – отпустить фантазию в свободный полет.

Пока на первом курсе постигают основы перевоплощения, на третьем изучают темпоритм – основу любого спектакля. А в танцевальном классе педагоги и студенты говорят на своем, балетном языке.

Шанс попасть сюда выпадает раз в два года. Ищут таланты по всей стране - от Калининграда до Владивостока. Те, кто проходят отбор, живут в школе-пансионе. На этажах здесь обязательны зеркала, это не просто часть декора, а элемент образовательной системы. Станиславский считал, что артист должен наблюдать за собой не только в моменты "красивости", но и в моменты "правды", когда эмоция рождается здесь и сейчас.

С первого дня эти стены становятся для ребят и домом, и творческой мастерской.

"Начиная с первого курса обучения в театральной школе Олега Табакова, ребята начинают выходить в профессиональных спектаклях. Сейчас наших ребят можно увидеть в спектаклях "Страсти по Бумбарашу", первый курс только готовится к своему первому выходу на сцену", - говорит Марина Самусева, директор Театральной школы Олега Табакова.

Чтобы связь поколений не прерывалась, Олег Табаков придумал особую традицию: у каждого студента есть свой "хранитель" - выдающийся артист, чей портрет всегда рядом. Для Кирилла таким "хранителем" стал Александр Абдулов.

"Я изучил всю его биографию. При сложной ситуации я обращаюсь к нему. При выходе на сцену я обращаюсь к нему", - рассказывает Кирилл.

Учеба здесь - как марафон. Репетиции, уроки, спектакли – и так по кругу. Свои студенческие билеты первокурсники получают в стенах, где когда-то творил театральную магию Станиславский.

"Если молодые люди будут на этой дороге познания, мне кажется, это самое важное, что может сделать институт или школа. Ведь любой педагог, любая школа только открывает дверь, ученик заходит сам", - отметил Владимир Машков, народный артист России.

Эти первокурсники уже зашли туда, где следующие пять лет будут учиться виртуозному владению речью, телом и своими эмоциями. Чтобы потом вызвать эмоции уже у зрителя.