Правительство Канады отказалось брать на себя расходы по содержанию 30 белух

Парадоксы западного понимания заботы о природе наглядно демонстрирует правительство Канады. Государство отказалось брать на себя расходы по содержанию 30 белух в тематическом парке в районе Ниагары.

Океанариум находится на грани банкротства. Чтобы сохранить жизнь питомцев, его владельцы обратились к властям с просьбой разрешить перевозку животных в Китай. Однако профильное министерство запретило под предлогом того, что зубатых китов могут использовать в КНР для увеселения публики. Финансировать их содержание государство также отказалось.

В природном парке сообщили: если деньги не найдут, всех белух придется усыпить. Несмотря на то, что вид занесен в "Красную книгу".