Минцифры опровергло фейк про отключение интернета в России

Информация о якобы планирующемся отключении интернета на всей территории России, которую распространяют в Сети, не соответствует действительности. Об этом рассказали в четверг, 9 октября, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Как подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале, фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают на территории России штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом конкретном регионе.

Никаких планов по ограничению интернета в России нет, черпать информацию по этой и иным темам следует только из официальных и проверенных источников, отметили в Минцифры.

Власти некоторых субъектов Российской Федерации принимают решение об ограничении работы мобильного интернета из соображений безопасности. Российские власти еще до начала специальной военной операции подчеркивали, что обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве является общей целью. При этом отмечалась особая заинтересованность в стабильности и защищенности Рунета.

В Минцифры придумали схему, которая позволит сделать доступными для россиян нужные ресурсы и сайты даже без мобильного интернета. Соответствующий список по необходимости будут дополнять.