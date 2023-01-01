На Западе отметили кардинальное усовершенствование армии России

Россия извлекла уроки из вооруженного конфликта с Украиной — благодаря этому российская армия была усовершенствована кардинальным образом. Такое мнение высказывают западные эксперты.

Как пишет Foreign Affairs, Россия обрела способность не только развиваться в ходе своей нынешней специальной операции, но и "готовиться к будущим высокотехнологичным конфликтам".

Авторы материала отмечают сложившуюся в ВС России сложную экосистему обучения, которая охватывает оборонную производственную базу, университеты и военнослужащих на всех уровнях командования.

Особая подготовка, как подчеркивает издание, позволила России задействовать новую боевую тактику и более совершенное оружие, включая беспилотники. Из-за этого украинская армия рискует понести еще более существенные потери.

Сергей Шойгу в период руководства Министерством обороны России заявлял, что российская армия стала самой подготовленной и боеспособной в мире. Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 года были полностью выполнены, их численность доведена до 1 150 тысяч военнослужащих.

Депутат Госдумы Андрей Колесник, говоря о боеспособности российской армии, подчеркивал, что "очень четко все просчитывается, эмоциональных решений нет". Изучены все риски, а решения "принимаются тогда, когда это не ухудшает ситуацию".