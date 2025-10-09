В деле с продажей раритетного авто Максима Галкина* обнаружилась любопытная деталь

На днях стало известно, что покинувший в 2022 году Россию Максим Галкин*, который в свое время был одним из самых успешных и востребованных артистов в отечественном шоу-бизнесе, а теперь вынужденный колесить с гастролями по зарубежным странам, чтобы заработать лишнюю копейку, пошел на крайние меры.

Выяснилось, что артист продал свой люксовый раритетный автомобиль Bentley Arnage. Юморист владел редкой машиной более 20 лет. А в марте Галкин* внезапно выставил ее на продажу. Вскоре у нее сменились госномер и собственник.

А теперь в деле с продажей обнаружилась любопытная деталь. Номера на раритетном авто юмориста оказались в два раза дороже самого транспортного средства. Как утверждает РИА Новости, это были зеркальные цифры с тремя буквами О. В настоящее время похожие госномера с новым кодом московского региона продаются более чем за 7,4 миллиона рублей. В свою очередь, такой автомобиль, как у Максима Галкина*, стоит от от 2,3 миллионов до 4,5 миллионов рублей.

Меж тем появилась информация, что Роспатент получил запрос на отмену правовой охраны товарного знака "Максим Галкин"*, зарегистрированного на ликвидированное предпринимательство. В случае положительного решения ведомства, право на этот бренд может перейти к другому лицу.

*признан иноагентом на территории России