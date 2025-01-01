Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Нобелевскую премию в области литературы за 2025 год получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом объявил в четверг, 9 октября, Нобелевский комитет.

Как уточняется на официальном сайте премии, Ласло Краснахоркаи удостоен высокой награды "за убедительное и визионерское творчество, которое среди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".

Краснахоркаи, известный антиутопическими произведениями о существовании людей в мире без внешних связей и осмысленных перспектив, уже имеет в своем активе престижную международную награду — Букеровскую премию за 2015 года. В числе наиболее известных произведений автора — "Сатанинское танго", "Меланхолия сопротивления", "Война и война", "Си-ван-му здесь среди нас".

В России как в преемнице "самой читающей страны мира" СССР литературу по-прежнему любят и ценят. В сентября прошла традиционная Московская международная книжная ярмарка, гости которой получили возможность познакомиться с произведениями на русском, китайском, арабском, хинди и других языках. В рамках ярмарки провели свыше 300 мероприятий — от обсуждений художественной прозы до дискуссий о цифровом будущем книг.