Путин раскрыл Алиеву неизвестные детали крушения самолета AZAL

Россия в день трагедии с самолетом AZAL, который потерпел крушение 25 декабря 2024 года, "вела" три украинских беспилотника, которые пересекли границу нашего государства. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства в четверг, 9 октября, проводит встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Начать общение Владимир Путин предложил с обсуждения авиакатастрофы, которая произошла с бортом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Как пояснил президент России, российские силы противовоздушной обороны выпустили ракеты, чтобы отбиться от украинских дронов. Два боеприпаса не поразили самолет AZAL напрямую, но взорвались в нескольких метрах от него. Воздушное судно, вероятнее всего, задело обломками, а не поражающими боевыми элементами.

После случившегося диспетчеры предложили экипажу самолета AZAL совершить посадку в Махачкалке, но они решили проследовать в аэропорт базирования. Из-за повреждений самолет потерпел крушение в районе Актау (Казахстан). Погибли 38 человек.

Причины крушения самолета AZAL стали понятны после тщательного анализа произошедшего, Россия оказывает всяческое содействие следствию, цитирует заявление Владимира Путина ТАСС.

Незадолго до этой встречи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и "проговорят те проблемные моменты, которые есть".

Что касается крушения самолета AZAL, Алиев уверял, что Баку не рассматривает крушение самолета как умышленное нападение, однако требует "признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации".