Песков рассказал о серьезной паузе в переговорах с Украиной

Диалог по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине поставлен на "серьезную паузу". Об этом рассказал в четверг, 9 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова об исчерпании мирного импульса по Украине, появившегося после российско-американского саммита на Аляске.

Как пояснил Песков, "это связано с тем, что, действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров". Киевский режим до сих пор не ответил на озвученные Москвой предложения, поэтому "дальше ничего не движется", сообщает ТАСС.

В июле состоялся последний на данный момент раунд российско-украинских переговоров. Глава делегации России Владимир Мединский рассказал, что Россия и Украина долго обсуждали свои позиции, изложенные в проектах меморандумов по мирному урегулированию конфликта. Политик отмечал, что "позиции достаточно далеки друг от друга".

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор".