ЕП принял резолюцию с призывом сбивать российские самолеты

Европарламент принял в четверг, 9 октября, резолюцию, содержащую призыв к государствам — членам Евросоюза сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве.

Резолюция прямо обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Также Россию называют виновницей "преднамеренных вторжений БПЛА на критически важные объекты инфраструктуры в Дании, Швеции и Норвегии".

Как отмечается в документе, Европарламент "поощряет любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам предпринимать скоординированные, объединенные и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства".

Среди таких соразмерных действий ЕП назвал "уничтожение воздушных угроз", сообщает ТАСС.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, говоря про возможность сбивать российские военные самолеты, если они нарушат воздушное пространство других государств, заявил, что "в соответствии с доктриной стратегической неоднозначности могу сказать, что ничего не исключено".

Источники в НАТО сообщили, что в военно-политическом блоке обсуждают, в числе прочего, ослабление ограничений для натовских пилотов, патрулирующих восточные границы, чтобы те смогли открывать огонь по российским воздушным судам. Это рассматривают как более решительные меры в ответ на "российскую угрозу".