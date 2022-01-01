Пригожин облил Пугачеву помоями: "Я знаю многие вещи, которые не позволяют ей говорить про совесть"

Иосиф Пригожин в новом интервью высказался начистоту относительно Аллы Пугачевой. Отметим, что недавно Примадонна на протяжении более трех часов обсуждала самые разные темы, в том числе и шоу-бизнес. Певица утверждала, что никогда никому не перекрывала кислород. Однако Иосиф Пригожин не согласился с утверждением Аллы Пугачевой.

"Я знаю многие вещи, которые не позволяют ей говорить про совесть. Она была в шоу-бизнесе абсолютным диктатором. Она сделала "Рождественские встречи", чтобы молодые артисты работали на нее. Это не дорога молодым. Это дорога себе", - заявил Пригожин.

Он вспомнил некоторые моменты, когда Примадонна проявляла свою власть в шоу-бизнесе. По его словам, она просила, чтобы Валерии не было на "Фабрике звезд". Кроме того, утверждает продюсер, в дом к Пугачевой будто бы приходили "люди из высоких кабинетов".

"Помните, как она бывшего президента Дмитрия Медведева называла просто Димой? А мы не могли себе этого позволить, только Дмитрий Анатольевич. Она была властью в этой стране в сфере шоу-бизнеса", - заявил продюсер.

Коснулся Иосиф Пригожин и отъезда Аллы Пугачевой из России в 2022 году. По его мнению, Примадонна не думала, что получится так, как вышло. "Она хотела уехать, подурачиться, чтобы ее потом простили и снова все разрешили. А она потом опять перекрывала бы всем кислород", - высказался Пригожин в беседе с Наташей Гасанхановой.