Меган и Гарри вступили в заговор с влиятельными покровителями, чтобы уничтожить Кейт и Уильяма: вот что они задумали

Герцог и Герцогиня Сассекские задумали отомстить ненавистным Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Для этого Меган Маркл и принц Гарри вступили в заговор с влиятельными людьми из Лондона и уже сделали первые шаги к своей цели — уничтожить репутацию Уэльских.

Визит Гарри в Лондон и его чаепитие в Кларенс-Хаусе с Карлом III — часть тщательно продуманной схемы. Герцог показал, что он готов терпеть какие угодно унижения, подвергать свою жизнь опасности, оставшись без охраны (Гарри судился, чтобы ему и его семье предоставили королевских телохранителей за счет налогоплательщиков, но проиграл это дело), ради того, чтобы положить цветы на могилу любимой бабушки и меньше часа пообщаться с отцом. Особенно подчеркивалось при этом, что надменные Уильям и Кейт были недалеко от Гарри, но не пожелали уделить ему и пары минут.

Неожиданное появление Меган Маркл в Париже — следующий шаг. Герцогиня создает себе образ утонченной леди, которую приветствуют в высших слоях общества. При этом она не прячется от народа — ведет соцсети, передвигается на обычном автомобиле всего лишь с водителем, а не с кучей охраны.

"Французское путешествие Меган было частью заговора при поддержке некоторых высокопоставленных политиков и придворных. Он известен как "Проект оттепель", потому что его цель состоит в том, чтобы "согреть" холодные отношения герцога и герцогини с королевской семьей и с британским народом. И что может быть лучше, чем фотографии, на которых ее встречает поцелуями Анна Винтур?" — рассказал королевский биограф Ричард Иден.

Во дворце остались люди, которые восхищаются герцогом и хотят, чтобы он играл большую роль в общественной жизни. Они согласны с давним высказыванием принцессы Дианы, что ее младший сын стал бы лучшим королем, чем Уильям.

Иден уверяет, что следующий шаг пары — совместная поездка в Лондон. "Меган вернется в Британию до конца года. Она будет вести себя очень скромно, и многим напомнит ту Меган, что мы видели в первый год после помолвки с Гарри, ту Меган, что когда-то очаровала британцев", — отметил биограф.

При этом извиняться за всю грязь, что они вылили на Кейт и Уильяма, герцоги Сассекские не намерены. А без извинений принц и принцесса не пойдут на контакт. Однако это, как уверяет Иден, сыграет на руку Гарри и Меган, так им будет проще изображать роли жертв "бессердечных" Уэльских.