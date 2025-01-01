Киевский режим рассчитывает на то, что динамика на фронте поменяется в пользу ВСУ - но реальное положение дел свидетельствует об обратном. С таким заявлением сегодня выступил пресс-секретарь российского президента. По словам Дмитрия Пескова, решения на Украине принимаются с оглядкой на Европу, где придумывают все новые инициативы, дабы подорвать мирный процесс. Ну а Брюссель своим действия лишь подстегивает киевский режим на обострение ситуации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен остаётся на своём посту. Оба вотума недоверия отклонены подавляющим большинством депутатов. Европа близка к расколу - французские правые уже заявили, что их страна должна тогда выйти из состава ЕС.

Депутатам зато пришлись по душе другие идеи мадам комиссара Урсулы фон дер Ляйен. Хоть никакой "стены дронов" в Старом Свете не появится, странам ЕС рекомендовано сбивать российские самолёты, если те окажутся в европейском воздушном пространстве.

Пока антироссийские санкции подрывают лишь экономические возможности самого Евросоюза. Рекордное падение промышленного производства зафиксировано в Германии. Серьёзный кризис переживает крупнейшая отрасль немецкой индустрии - автопром. Покупательская способность упала на 18,5%. Исторического минимума достигли и рейтинги действующего канцлера вместе с его партией. Впрочем, Фридриха Мерца снижение популярности волнует, видимо, не так и сильно. Он призвал население готовится к еще большему падению доходов.

Дополнительных денег для Украины не оказалось и у Чехии, ещё недавно выступавшей в авангарде русофобии. Прошедшие в стране парламентские выборы выиграла партия АNО. Ее лидер кандидат в премьеры Андрей Бабиш обещал в случае победы перекрыть вентиль прямого финансирования киевского режима из чешской казны.

"Из госбюджета - не дадим Украине ни кроны. Мы уже передали 60 млрд крон в ЕС, который помогает Украине. Нам самим денег не хватает для нужд собственной страны. Мы уже достаточно помогли Украине, пора заняться Чехией", - заявил Андрей Бабиш.

Также Европарламент призвал Запад разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без всяких ограничений. Зеленскому, судя по всему, только это и нужно. Он продолжает настаивать на немедленных поставках дальнобойных ракет "Томагавк". И ставит Трампу ультиматумы.

Лауреат премии мира 2025 уже утверждён - последнее заседание прошло в понедельник. Результаты огласят уже завтра. Поэтому мнение Зеленского и его свиты Нобелевскому комитету уже не очень интересно.

Всю злость киевский режим привычно выливает на борьбу с канонической православной церковью. В Тернопольской области группа мужчин в сопровождении полиции попыталась вторгнуться в Успенскую Почаевскую лавру - вторую по величине после Киево-Печерской. На воротах древней обители болгаркой срезали замки и силой прорвались во двор одного из корпусов. На защиту встали монахи и учащиеся духовной семинарии. Есть данные, что среди нападавших были и представители СБУ.