Европарламент проголосовал по резолюции о недоверии фон дер Ляйен

Европарламент проголосовал по резолюциям о недоверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Первый вотум недоверия главе ЕК внесла фракция "Патриоты за Европу", второй предложила фракция "Левые".

Обе резолюции о недоверии председателю ЕК парламент отклонил, заседание транслировалось на сайте парламента. Первый поддержали 179 депутатов против 378, второй – 133 против 383 евродепутатов.

Ранее фон дер Ляйен обвинила депутатов ЕП, которые собираются проголосовать за вотум недоверия Еврокомиссии, в поддержке России. Глава ЕК обратилась к европарламентариям с просьбой проголосовать против ее отстранения от должности.