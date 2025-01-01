Вскрылась любопытная деталь о лауреате Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет уже выбрал лауреата премии мира за 2025 год, причем произошло это еще до заключения мирного соглашения по сектору Газа. Об этом рассказал в четверг, 9 октября, представитель Нобелевского института в Осло.

Официально лауреата Нобелевской премии мира назовут в пятницу, 9 октября. Давно курсируют слухи о горячем желании президента США Дональда Трампа получить эту награду, что удалось до него трем американским лидерам: Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Барак Обама.

Самым заметным миротворческим достижением Трампа на данный момент является его мирный план по Ближнему Востоку — но Нобелевский комитет принял решение до заключения мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм рассказал, что ряд экспертов предлагал вообще никому не давать Нобелевскую премию мира за 2025 год с учетом напряженнейшей геополитической обстановки. Однако лауреат все же выбран, сообщает Agence Franse-Presse.

Ранее экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что его бывший босс так сильно мечтает о Нобелевке, что бросит ради ее получения Украину и переключится на другую горячую точку на планете, где можно получить быстрый результат.

При этом сам американский лидер уверял, что не испытывает страстного желания получить Нобелевскую премию мира, а хочет лишь справедливого отношения к себе. По утверждению Дональда Трампа, заслуживает признания то, что он остановил уже семь войн.