Окружение Зеленского скупило элитную недвижимость перед началом СВО

Приближенные украинского лидера Владимира Зеленского занимались скупкой элитной зарубежной недвижимости за несколько дней до начала специальной военной операции на Украине. В частности, сын первого помощника Зеленского и его партнера по "Кварталу 95" Сергея Шефира – Никита - оформил две квартиры общей стоимостью более 2 миллиона долларов на свою чешскую фирму Shelter Chief, сообщает RT.

Юридическое лицо Shelter Chief было зарегистрировано в Праге в начале декабря 2021 года. Вид деятельности компании - аренда недвижимости, апартаментов и нежилых помещений. Эксперты считают, что недвижимость могла стать запасным аэродромом для семьи Зеленского – на случай бегства украинского лидера из страны.

В Верховной Раде ранее признали, что Владимир Зеленский проворачивает огромное множество денежных махинаций. По данным депутатов, только по одному из направлений ежемесячно выводится 50 миллионов долларов. Кроме того, о подозрительных переводах Зеленским миллионов долларов в месяц в банк Саудовской Аравии сообщила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна.