"Барбара" обрушит экстремальные ливни на Россию

Циклон "Барбара" грозит обрушить на юг России экстремальные ливни. Об этом предупредили четверг, 9 октября, в центре погоды "Фобос".

Как сообщает портал "Метеовести", свою силу и мощь "Барбара" уже наглядно продемонстрировала в Румынии. Там за двое суток выпало 53 миллиметра дождя, что почти соответствует месячной норме. Из-за этого же циклона в горах Болгарии, Боснии и Сербии выросли 30-сантиметровые сугробы.

Ожидается, что уже 9 октября облачные поля "Барбары" накроют российские регионы — в зоне дождей, связанных с этим вторжением, окажется территория от истоков Волги до отрогов Кавказа. В полной мере стихия проявит себя на юге Русской равнины.

В Приазовье и на черноморское побережье Краснодарского края ожидается более 20–30 миллиметров влаги за сутки. В Сочи дожди будут лить несколько дней подряд и к концу 10 октября принесут более 40% месячной нормы.

Затем "Барбара" устремится в Центральную Россию — дождливая зона протянется от Причерноморья до Кольского полуострова. В Москве слабые дожди начнутся ближе к вечеру 9 октября, на следующий день усилятся до ливневых. За период ненастья в столице выпадет почти половина октябрьской нормы осадков.

Ранее россиянам сообщили, что предстоящая зима может оказаться морознее предыдущей. Однако в марте 2026 года на большей части территории России среднемесячная температура, как ожидается, будет выше нормы.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев предупреждал, что из-за климатических изменений уже в ближайшее десятилетие лето в России станет жарче и дождливее, а объем снега зимой сократится.