Телефон пропавшего с женой и дочкой в тайге Сергея Усольцева подал сигнал: семью искали совсем в другом месте

С 28 сентября в Красноярском крае идет поисковая операция. 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы, а также их 5-летняя дочь Арина вышли в поход в сторону горы Буратинка и пропали. Поиски продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на сложные погодные условия. Выпавший в регионе снег осложняет ситуацию.

С момента пропажи семьи прошло уже 12 дней. Взрослые и ребенок ушли в лес в легкой одежде. Но есть надежда на то, что они все же взяли с собой теплые вещи и все то, что пригодится в случае непредвиденных обстоятельств. Как утверждают эксперты, спастись Усольцевы могут только если смогли развести огонь.

С 7 октября отрабатывается версия, согласно которой туристы могли попасть в провал. Сигналы с их телефонов последний раз были зафиксированы в районе скал. Но 9 октября снова удалось поймать импульс с телефона Сергея. Аппарат находится рядом с Минской петлей в семи километрах от поселка Кутурчин Красноярского края.

В этой местности не проводились поисковые работы, но спасатели уже выехали туда. Специалисты работали в районе скал Мальвинка и Буратинка, хотя Ирина говорила в соцсетях, что они планируют дойти до Минской петли.

"По предварительной версии, семья дошла до Кутурчинского Белогорья, вернулась и по какой-то причине прошла мимо поселка Кутурчин в сторону Минской петли", — сообщает Kras Mash.