Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей

Москва поддержит инвесторов, развивающих электрозарядные станции. Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина. Как отмечается, в городе планируют значительно расширить сеть электрозарядных станций.

"Поддержим частных инвесторов, устанавливающих электрические зарядные станции. Сейчас в Москве свыше 7 тыс. ЭЗС. В ближайшие годы планируем значительно расширить сеть, чтобы подготовить столицу к растущему парку электротранспорта и улучшить экологию. Рассчитываем на активность частных инвесторов. Город будет компенсировать им до 50% затрат на технологическое присоединение ЭЗС к городским сетям, но не больше 2 млн руб. за одну станцию", – написал Собянин.

Владельцам электрозарядных станций необходимо будет интегрировать их в городское программное обеспечение.

В августе в Москву прибыл первый трамвай "Львенок-Москва" из новой поставки. На автономном ходу он сможет преодолевать расстояние до четырех километров.