Экс-чиновник администрации Смоленска сгорел в машине в Подмосковье

Автомобиль "Газель" сгорел на охраняемой стоянке возле одного из домов по улице Пограничной в подмосковном Сергиевом Посаде. Возгорание ликвидировали спасатели, в машине обнаружены останки мужчины, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Как установило следствие, погибший – экс-чиновник администрации Смоленской области. Олег Иванов ранее занимал пост начальника главного управления региона по делам молодежи и гражданско-патриотического воспитания.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Проверку проводит следственный отдел главного следственного управления СК России по Московской области, уточнили в правоохранительных органах.