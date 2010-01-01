Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом: причину скрывать не стала

Оксана Самойлова разводится с рэпером Джиганом. Заявление в суд блогерша подала еще 6 октября. Оксана устала от выходок мужа, который не ценил ее и семью.

Что именно произошло, Самойлова не стала говорить, но очень прозрачно намекнула, что проблемы в браке были давно, она просто терпела и прощала. "Мам, твоя девочка так устала быть сильной. Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так, я должна быть идеальной", — призналась на своей странице в соцсети Оксана.

Самойлова и Джиган вместе с 2010-го года. Свадьбу они сыграли в 2012-м. Супруги воспитывают четверых детей.

За 15 лет отношений блогерша и музыкант не раз расставались. Пять лет назад и вовсе разразился грандиозный скандал — Джиган ушел в загул после рождения долгожданного сына Давида. Тогда все зашло настолько далеко, что рэпер попал в реабилитационный центр.