Россиян предупредили об аномально морозном январе

Небывало студеный январь 2026 года пообещал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура опустится на целых четыре градуса ниже нормы, предупредил синоптик в интервью изданию "Аргументы и факты".

По словам метеоролога, если сравнивать эти данные с показателями середины и конца прошлого века, то разница с нормой составит целых шесть-семь градусов. Вильфанд подчеркнул, что такого холодного января не было давно.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова ожидает в 2026 году мягкую зиму. Метеоролог прогнозирует положительную аномалию. С ней согласен и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.