Полина Диброва после развода оголила пышные прелести: "Вырвалась на свободу"

Полина и Дмитрий Дибровы оформили развод в конце сентября. Супруги расстались в добрых отношениях и не скандалили, но для модели расторжение брака не прошло без стресса, Полина даже похудела из-за отсутствия аппетита.

Когда все осталось позади, Диброва решила подлечить нервы и отправилась в Италию. Полина восстанавливается на морском побережье, устраивая себе прогулки под парусом. Фотографиями с отдыха она делится в соцсети.

На одном из снимком 36-летняя Диброва предстала в красном купальнике с глубоким вырезом, оголяющим пышный бюст. Образ модель дополнила стильными солнечными очками, кепкой и обворожительной улыбкой. "Итальянские каникулы", — лаконично подписала кадр Полина.

Поклонники от увиденного пришли в восторг. Народ уверен, что после развода Диброва расцвела и похорошела. Пользователи Сети обратили внимание, что Полина выглядит действительно счастливой. "Вырвалась на свободу"; "Счастливая девушка после развода с 65-летним мужчиной"; "Так и светится от счастья", — отметили ее подписчики в комментариях к посту.

Напомним, новым избранником Дибровой стал 50-летний миллиардер Роман Товстик. Поговаривают, что влюбленные уже готовятся к свадьбе, торжество намечено на 2026 год и, по слухам, будет грандиозным.