Путин поддержал план Трампа по урегулированию в секторе Газа

План американского лидера Дональда Трампа по урегулированию в Газе позитивно воспринят в арабском, и, в целом, исламском мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил: Москва надеется на реализацию инициатив президента США. Трамп ранее объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС подписали первую часть предложенного им мирного плана.

План Дональда Трампа по сектору Газа подразумевает отвод войск Израиля на согласованные рубежи. Еще одно условие - скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников, передает РИА Новости.