Слава позавидовала отхватившей богатого жениха Семенович: "Я тоже хочу колечко, частный самолет и остров"

Анна Семенович счастлива в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. То, что мужчина женат, певицу не смущает, тем более, он уже разводится, просто процесс затянулся больше чем на год.

Возлюбленный радует артистку подарками. На днях бывшая "блестящая" похвасталась, что мужчина преподнес ей кольцо, правда, пока не обручальное. Перстень известного бренда стоит примерно полтора миллиона рублей. Поклонники Семенович пришли в восторг от такого презента, и сразу же простили Денису затянувшийся развод.

Оценила щедрый жест жениха подруги и певица Слава (Анастасия Сланевская). Исполнительница хита "Одиночество" призналась, что завидует приятельнице и тоже хочет получать дорогие подарки, но у нее нет ухажера, который бы так раскошелился.

"Смотрела сторис Анечки Семенович, ей любимый колечко подарил, такое красивое. Я тоже хочу, чтобы мне кто-нибудь колечко подарил... Или колье, частный самолет или остров, ну хотя бы город. Я бы назвала его Анастасийск. Где вы, мужчины? Ведь мои запросы такие маленькие. А глаза у меня такие большие и такие любящие" — сказала Слава.

Отметим, что певица немного лукавит, ведь у нее был обеспеченный жених Анатолий Данилицкий, но Слава сама разорвала отношения. В конце 2022 года артистка объявила о расставании с Анатолием, после этого они несколько раз сходились и расходились.