Зеленский назвал Трампу условие для его выдвижения на Нобелевскую премию

Владимир Зеленский готов инициировать выдвижение Киевом американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Но при одном условии: США должны передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет Politico.

По словам Зеленского, он ожидает, что Трамп даст украинскому народу шанс на прекращение огня. В таком случае президента США можно номинировать на премию, Киев выдвинет его кандидатуру от имени Украины.

Украинский лидер выразил уверенность, что передача Киеву дальнобойных ракет "отрезвит" Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров. Трамп же, в свою очередь, заявляет, что США под его руководством удалось прекратить семь войн, так что Нобелевский комитет вряд ли найдет другого столь подходящего кандидата.