Путин принял участие в саммите "Россия – Центральная Азия"

Сегодня второй - основной день государственного визита Владимира Путина в Таджикистан. Главным его событием стали переговоры лидеров двух стран. По их итогам принято Совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества. А еще подписано более десятка межгосударственных и межправительственных документов. В Душанбе российский лидер также принял участие в саммите "Россия - Центральная Азия" и провел отдельную встречу с президентом Азербайджана.

С начала года это уже четвертая встреча лидеров России и Таджикистана. Последний раз они виделись в сентябре в китайском Тяньцзине на полях саммита ШОС. Кроме того, Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели четыре телефонных разговора. Всё это свидетельствует о высоком уровне отношений, которые продолжают активно развиваться.

Центральные телеканалы Таджикистана вели прямую трансляцию официальной встречи Владимира Путина на всю страну. Вот его "Аурус" въезжает на площадь перед "Дворцом нации", который является резиденцией президента республики. Эмомали Рахмон встречает российского лидера у парадной лестницы. Короткое приветствие. И официальная церемония встречи начинается.

Гимн России играет первым. Затем гимн Таджикистана. И это тоже дань уважения российскому президенту, который посещает республику с государственным визитом. По периметру площади выстроен почетный караул. Вдоль него по красной дорожке лидеры идут к своим делегациям. Их предусмотрительно разместили под навесом. Несмотря на октябрь, в Душанбе по-прежнему жарко. Ну а завершают этот церемониал военные. Они покидают Дворцовую площадь парадным маршем.

Деловая часть предполагает переговоры сначала в узком составе. Затем в расширенном. В Душанбе вместе с российским президентом приехали больше десятка руководителей различных министерств и ведомств. В том числе представители экономического блока правительства. Товарооборот между Россией и Таджикистаном уверенно растет и приближается уже к двум миллиардам долларов. И это, говорит Путин, явно не предел.

Подробнее – в репортаже