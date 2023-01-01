Самозанятые россияне смогут оформлять больничные листы

Уже с 1 января граждане, имеющие статус самозанятых, смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности. Для этого необходимо застраховаться в Социальном фонде. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Для этого самозанятым необходимо ежемесячно перечислять взносы в размере около одной тысячи 300 рублей или одной тысячи 900 рублей. Чтобы выбрать в случае болезни или получения травмы размер пособия в 35 тысяч или в 50 тысяч рублей.Такой механизм будет действовать в качестве эксперимента до конца 2028 года.

Ещё один важный вопрос - помощь регионам. Так, пострадавшим сельхозпредприятиям приграничной Белгородской области на компенсацию ущерба будет выделен почти миллиард рублей. Дополнительные финансирование направят на выплаты гражданам новых регионов.