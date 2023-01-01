Самозанятые россияне смогут оформлять больничные листы

Уже с 1 января граждане, имеющие статус самозанятых, смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности. Для этого необходимо застраховаться в Социальном фонде. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Для этого самозанятым необходимо ежемесячно перечислять взносы в размере около одной тысячи 300 рублей или одной тысячи 900 рублей. Чтобы выбрать в случае болезни или получения травмы размер пособия в 35 тысяч или в 50 тысяч рублей.Такой механизм будет действовать в качестве эксперимента до конца 2028 года.
Ещё один важный вопрос - помощь регионам. Так, пострадавшим сельхозпредприятиям приграничной Белгородской области на компенсацию ущерба будет выделен почти миллиард рублей. Дополнительные финансирование направят на выплаты гражданам новых регионов.
"Больше всего внимания уделяем жителям новых регионов. С 2023 года пенсии, социальные и единовременные выплаты для них оформляются по российским стандартам. В том числе – больничные, пособия на детей, по беременности и уходу за ребёнком, инвалидам и ветеранам. Теперь предусмотрим для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей ещё свыше 8,5 млрд рублей. Средства в первую очередь пойдут на финансирование пенсионных выплат", - сообщил Мишустин.