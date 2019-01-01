Зоозащитники по всему миру бьют тревогу из-за 30 китов-белух в Канаде

Большой резонанс у зоозащитников по всему миру вызвала драматическая судьба китов-белух в одном из крупных канадских океанариумов. Всех животных - а это 30 особей - собираются усыпить. Сам парк - банкрот, а правительство, к которому с открытым письмом обратились владельцы, отказалось взять на себя расходы по содержанию белух. И это не первый парадоксальный случай западного понимания заботы о природе.

В бассейнах 30 белух и больше ни души. Закрыт, пуст и безнадёжный банкрот - легендарный парк развлечений Маринлэнд избавляется от последних оставшихся в живых.

60 лет этот парк у Ниагарских водопадов был одним из самых популярных мест отдыха. И единственным в стране, где занимались еще и разведением морских млекопитающих. Однако в 2019-м выращивать животных для развлечений в Канаде запретили. Аттракционы перестали приносить прибыль. В этом году Маринлэнд так и не открылся. Последних китов готов приютить Китай.

Но Оттава в разрешении на выезд внезапно отказала. "Федеральное правительство отклонило ходатайство на перемещение животных. Мы понимаем почему: Маринлэнд находится в частной собственности. Но! Говорить всему "нет" и взамен вообще ничего не предлагать - это не лучший выход", - заявил Даг Форд, премьер провинции Онтарио.

Выход придумали владельцы Маринлэнда. Объявили: либо государство срочно переводит деньги, либо киты пойдут под нож. И такой ультиматум "кошелек или жизнь" в последнее время звучит все чаще. 12 здоровых бабуинов убили в зоопарке Германии из-за того, что животным просто не хватило места. В Копенгагене не потянули содержание жирафа. Полуторагодовалого Мариуса на глаза маленьких посетителей скормили львам. Сколько нужно, чтобы прокормить 30 белух на берегах Онтарио, уже известно - 2 миллиона долларов в месяц.

"Местные власти, на самом деле, имеют право конфисковать китов. Провинция уполномочена взять на себя заботу о животных. И это стоит сделать немедленно. Мы убеждены, что у китов серьезные проблемы со здоровьем, учитывая, как много их уже погибло", - рассказала Камилла Лабчук, правозащитник.

Есть ли у провинции деньги - неизвестно. Зоозащитники предлагают рассмотреть и другие варианты. Например, отправить белух в США. Или оставить в Канаде. О морском заповеднике в стране разговоры идут давно. Правда, к строительству аквариумов еще не приступали.