Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России далеки от реальности. В частности, ее утверждения о том, что Москва воюет с Европой с помощью беспилотников и другого вооружения, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Следует понимать, насколько опасной становится эта женщина для Европы, отреагировал Мема на слова фон дер Ляйен на странице в соцсети X. По словам финского политика, поджигатели войны вместо работы над деэскалацией ситуации усиливают воинственный настрой и обещают жесткий ответ на ложные угрозы.

Мема ранее подверг критике ответ украинского лидера Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина провести встречу в Москве. Финского политика возмутили угрозы Зеленского напасть на Москву в тот момент, когда ему предлагают переговоры.