Кудрявцева ответила закатившей скандал Гузеевой: элегантно закрыла рот

Лариса Гузеева публично отчитала Леру Кудрявцеву, с которой дружит много лет и недавно проводила время в Болгарии. Актрису обидело, что в своем шоу "Звезды сошлись" ведущая завела тему с рекламой вилл на Бали.

Напомним, Лариса Гузеева оскандалилась, когда вскрылось, что застройщик обманул людей, купивших дома, которые рекламировала звезда. Актрису даже требовали привлечь к ответственности.

Гузеева была в шоке, когда увидела, что подруга вновь подняла эту тему, хотя ей больших трудов стоило замять ситуацию. "Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках, тревожусь о твоем ментальном здоровье. Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая", — едко обратилась Лариса к ведущей.

Кудрявцева в долгу не осталась, она публично ответила Гузеевой. Леру явно задели слова приятельницы, ведь в шоу она выгораживала актрису, как могла, уверяя, что она и сама стала жертвой той ситуации с виллами.

"Время сложное, многие не справляются. Сбоят, ломаются, глючат… Я держусь, братцы. И за себя… и за свою подругу Ларису, с которой каждое лето в обнимку под звездным небом. Ларис, ты там отходи, а я подежурю. И, как прежде, так и сегодня скажу: ты классная, удивительная и мощная. А я… что я… вкалываю, огребаю, по мере сил помогаю", — написала телеведущая на своей странице в соцсети.