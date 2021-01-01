Тарантино исключили за кражу из числа участников чемпионата

Кража парфюмерии в магазине беспошлинной торговли дьюти-фри в аэропорту Сингапура стала поводом для отстранения от участия в чемпионате Европы итальянских пловчих Кьяры Тарантино и Бенедетты Пилато. Как сообщили в пресс-службе Федерации плавания Италии, дисквалификация будет действовать 90 дней.

В результате спортсменки пропустят чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в Польше со 2 по 7 декабря. Тарантино — бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года в эстафете. Пилато — чемпионка Европы-2021 на дистанции 50 метров брассом.

Это не первый случай в биографии итальянок: в августе этого года Тарантино и Пилато уже обвиняли в краже парфюмерии. Теперь же на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Тарантино убирает товары в сумку Пилато. Ситуацию урегулировали благодаря вмешательству посольства Италии в Сингапуре. Спортсменки отделались строгим предупреждением.