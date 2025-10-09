Что будут делить при разводе Джиган и Оксана Самойлова: квартиры в Дубае и заброшенный санаторий

Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Заявление в суд блогерша подала еще 6 октября. Самойлова призналась, что на этот раз не был ссор, она просто устала от выходок мужа, который не ценил ее и семью. Что именно произошло, Самойлова не стала говорить, но очень прозрачно намекнула, что проблемы в браке были давно, она просто терпела и прощала.

Теперь супругам предстоит разделить не только опеку над четырьмя детьми, но и недвижимость. В браке Джиган и Самойлова нажили неплохой капитал. Как пишет издание "Страсти", сейчас семья живет в подмосковном поселке Шато‑Соверен в роскошном доме площадью 750 квадратных метров. Особняк они брали в ипотеку в 2018 году. Стоил дом 155 миллионов рублей.

Есть у пары у заграничная недвижимость — две квартиры в Дубае. За апартаменты площадью 121 квадратный метр супруги отдали 36 миллионов рублей. Вторая квартира поменьше, но рядом с морем, она обошлась в 13 миллионов рублей.

Весной Оксана хвасталась, что купила заброшенный пансионат в Подмосковье. Земля и полуразрушенные здания обошлись Самойловой в 45 миллионов рублей. Там блогерша собиралась создать "ферму приключений" для детей.

Кроме того, Оксана является соучредителем пяти компаний. Если суд признает их совместно нажитым имуществом, то долями придется делиться с Джиганом.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган встретились в 2010 году. Между ними сразу возникли чувства, влюбленные стали жить вместе. А свадьбу сыграли в 2012-м. Блогерша родила музыканту четверых детей. В семье и раньше были тяжелые времена. Так, пять лет назад Джиган ушел в загул после рождения долгожданного сына Давида. Тогда все зашло настолько далеко, что рэпер попал в реабилитационный центр, ходили слухи, что жена ушла от него. Но в итоге супруги смогли помириться.