ВСУ попытались с помощью очередной диверсии снизить темпы наступления Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Отступающие украинские боевики подорвали ответвление аммиакопровода "Тольятти — Одесса" в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР.

Как сообщили в Минобороны России, трубопровод был взорван 9 октября около 13:05 по московскому времени. В результате произошел выброс аммиака. Пострадавших среди российских военных нет.

В СВР ранее предупредили о подготовке Украиной резонансной провокации. Ее цель - втягивание Европы в вооруженный конфликт. По данным разведки, противник планировал забросить на территорию Польши диверсантов, одетых в форму российской и белорусской армий.