Песков раскрыл детали переговоров Путина с Алиевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, поднималась ли в беседе президентов России и Азербайджана тема задержанных Баку россиян. По словам представителя Кремля, Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили все острые проблемы двусторонних отношений.

Песков подчеркнул, что проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались во время переговоров в позитивном ключе. Ранее сообщалось, что встреча президентов России и Азербайджана длилась больше часа. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.

Владимир Путин во время встречи, в частности, проинформировал Алиева о причинах крушения самолета азербайджанских авиалиний в небе над Россией. Азербайджанский лидер, в свою очередь, поблагодарил Путина за предоставленную информацию и за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL, передает ТАСС.