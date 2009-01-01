Что стало с внучкой умершей от рака Алены Бондарчук, которую скрывают уже больше 5 лет

Алена Бондарчук — дочь режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой, сестра режиссера Федора Бондарчука и мать актера Константина Крюкова умерла в 2009 году. Ей было 47 лет. Долгое время актриса боролась с раком, ее лечили лучшие врачи России и Израиля, но болезнь оказалась сильнее.

В интервью Борису Корчевникову Константин Крюков рассказал, что пережил в то время. По словам актера, о болезни мамы он узнал в 2008 году. Артист до последнего момента верил, что она сможет победить смертельную болезнь. Но спустя год Алены Бондарчук не стало.

"Тогда впервые в жизни я ощутил себя абсолютно беззащитным", — признался Крюков.

Упокоилась Алена Бондарчук на Новодевичьем кладбище рядом с отцом, Сергеем Бондарчуком. После смерти режиссера Скобцева попросила оставить рядом с ним место под еще одну могилу, Ирина Константиновна хотела обрести вечный покой рядом с любимым. Тогда она и предположить не могла, что будет хоронить дочь.

Алена успела воспитать сына и понянчить внучку. Малышке Юле на момент смерти бабушки было всего два года. Девочка стала плодом любви Константина Крюкова и дочери промышленника Вадима Варшавского Евгении. Влюбленные встречались пять лет, а поженились, когда девушка забеременела. Но чуть больше чем через год супруги расстались. Позже Крюков рассказывал, что к его решению о разводе семья отнеслась спокойно, мама не пыталась помирить его с женой. Актриса во многих вопросах принимала сторону сына, делала так, как ему было лучше.

После развода родителей единственная (на тот момент) внучка Алены Бондарчук Юля осталась жить с мамой. Сегодня с девочкой актер видится редко: то съемки, то театр. Но Крюков старается по возможности встречаться с наследницей. В сентябре Юлии исполнилось 18 лет. Девочка выросла и стала настоящей красавицей с кудрявыми, как у папы, волосами.

Крюков расстался с Варшавской по-хорошему, они дружны и сейчас. Так, в пару лет назад Константин с новой женой Алиной Алексеевой, с дочкой Юлей и бывшей супругой Евгенией даже отдыхали на Лазурном берегу. Общие знакомые Варшавской и Крюкова утверждают, что Константин ни в коем случае не обделяет дочку вниманием, он просто не любит афишировать свою жизнь.

18-летняя Юля растет как все современные дети: пробует стать видеоблогером, экспериментирует с внешностью — девочка даже как-то раз покрасила волосы в ярко-оранжевый цвет. Раньше актер пару раз брал Юлю с собой на светские мероприятия. Но последние пять лет Крюков даже в соцсетях не показывает лицо наследницы. Единственное фото за это время появилось в блоге жены Константина, и то девочка позирует в профиль, хорошо рассмотреть ее не получится.

Есть у Юли братик и сестричка. После расставания с Крюковым Евгения Варшавская вышла замуж за бизнесмена, а в 2014-м году родила от него сына Георгия. С отчимом у Юли сложились нормальные отношения. По словам друзей семьи, новый муж Варшавской заботится о девочке как о родной дочери.

А Алина Алексеева родила Константину еще одну дочь. В декабре крошке исполнится два года.