Киев уже регистрирует успехи ударов украинских войск по территории России. О "позитиве" в этом вопросе заявил глава киевского режима в Telegram.

Владимир Зеленский утверждает, что цели в Усть-Луге и Приморске Ленинградской области достижимы для ударов украинским оружием. По словам украинского лидера, речь идет сейчас не о единичных случаях.

Зеленский ранее заявил, что Киев готов выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Однако только в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, которые, по мнению украинского лидера, должны "отрезвить" Москву.