Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на остановку в Новосибирске

Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля каршеринга на остановку в Новосибирске. Четверо раненых в тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве.

По предварительным данным, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. Пятый пострадавший - в крайне тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. В числе пострадавших один ребенок.

Как сообщает РИА Новости, вечером 9 октября водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил людей у остановки в Новосибирске. Водитель был нетрезв, управлял автомобилем без прав. Машина была арендована на чужой аккаунт.