Путин созвонился с премьером Ирака

Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани, который также является действующим председателем саммита Лиги арабских государств.

Собеседники, в частности, обсудили подготовку первого Российско-Арабского саммита, намеченного на 15 октября в Москве. С учётом начала активной фазы реализации плана президента США Трампа по нормализации в секторе Газа Владимир Путин и Мухаммед Судани согласились с тем, что многим приглашённым лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в российскую столицу.

Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение саммита на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано.