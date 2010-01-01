Вика Боня раскрыла причину развода Самойловой и Джигана: "У Оксаны есть возможность построить счастливую семью с другим мужчиной"

Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Заявление в суд блогерша подала 6 октября. На этот раз супруги не хайпуют, и на самом деле намерены разорвать отношения.

Самойлова призналась, что у них с мужем не был ссор, Оксана просто устала, что ее не ценят. Что именно произошло, Самойлова не стала говорить, но очень прозрачно намекнула, что проблемы в браке были давно, она просто терпела и прощала.

Зато охотно прокомментировала звездный развод Виктория Боня. "Если она сейчас приняла такое решение, значит, есть на то веская причина. Прощать и отпускать человека, с которым ты провел столько лет, — это говорит о том, что достигнута какая-то крайняя точка", — заявила бывшая участница "Дома-2" в беседе с NEWS.Ru.

Вика считает, что чувства в паре угасли давно. По крайней мере, она не видела страсти между Оксаной и Джиганом. Когда супруги участвовали в одном телепроекте с Боней, она обратила внимание, что рэпер и блогерша общаются друг с другом как брат с сестрой.

"С другой стороны, может быть, Оксана подумала о том, что пока она еще молодая и красивая, у нее есть возможность построить счастливую семью с другим мужчиной. Возможно, поэтому она приняла такое решение — пока у нее есть силы для этого", — отметила Вика.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган встретились в 2010 году. Между ними сразу возникли чувства, влюбленные стали жить вместе. А свадьбу сыграли в 2012-м. Блогерша родила музыканту четверых детей. В семье и раньше были тяжелые времена. Так, пять лет назад Джиган ушел в загул после рождения долгожданного сына Давида. Тогда все зашло настолько далеко, что рэпер попал в реабилитационный центр, ходили слухи, что жена ушла от него. Но в итоге супруги смогли помириться.