США гарантировали ХАМАС прекращение конфликта в секторе Газа

Война в секторе Газа окончена. Это гарантировали палестинскому движению ХАМАС администрация США, а также посредники в лице Египта, Катара и Турции. Об этом заявил член политбюро ХАМАС в эфире катарского телеканала Al Jazeera.

Сообщается, что заключенное соглашение подразумевает постоянное прекращение огня в Газе, вывод оттуда израильских войск и ввоз гуманитарной помощи. В этой связи КПП "Рафах" будет вновь открыт в обе стороны.

Кроме того, руководство палестинского движения считает, что израильская армия истощена. Как заявил член политбюро ХАМАС, ЦАХАЛ неспособна возобновить боевые действия в секторе Газа после вступления в силу режима прекращения огня.